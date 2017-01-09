Ибрагимович выиграл суд у обвинившего его в применении допинга тренера

Окружной суд шведской провинции Вэрмланд признал виновным бывшего тренера сборной Швеции по легкой атлетике Ульфа Карлссона в клевете в отношении футболиста «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича. Об этом сообщает Reuters.

Специалист должен заплатить игроку 24 тысячи шведских крон (2,65 тысячи долларов).

Суд посчитал, что Карлссон напрямую не обвинял Ибрагимовича в употреблении допинга, но его высказывание в определенном контексте можно считать клеветой.

7 апреля Карлссон обвинил 35-летнего футболиста в том, что он употреблял допинг во время выступлений за итальянский «Ювентус» (с 2004 по 2006 год). По словам тренера, Ибрагимович за короткие сроки увеличил мышечную массу на 10 килограммов, что, по его мнению, невозможно без использования запрещенных веществ.

С лета 2016 года Ибрагимович играет за «Манчестер Юнайтед». Он провел за команду 25 матчей в разных турнирах, забил 16 мячей и отдал три голевые передачи.