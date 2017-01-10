В американской армии разрешили носить тюрбаны и хиджабы

В американской армии опубликовали новые стандарты внешнего вида, согласно которым мужчины-военные в соответствии с религиозными убеждениями могут носить тюрбаны, а женщины — хиджабы. Об этом сообщает The Independent.

По словам министра армии США Эрика Фэннинга, новые правила должны способствовать привлечению на службу в армию сикхов и мусульман.

При этом отмечается, что цвет головных уборов не должен отличаться от цвета униформы, при этом тюрбан и хиджаб должны быть сшиты из огнеупорной ткани.

Согласно новым правилам, мужчинам-военнослужащим разрешается также носить бороду, однако ее длина не должна превышать два дюйма (около пяти сантиметров), отмечает Time.

В правозащитной организации Sikh Coalition, представляющей интересы сикхов, позитивно восприняли решение армейского командования, отметив, что новая политика армии направлена на формирование религиозной терпимости и разнообразия.

Ранее в Вооруженных силах США не поощряли ношение бород и религиозных головных уборов. Тем не менее некоторым служащим удавалось добиться послаблений.