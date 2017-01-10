Брэд Питт и Анджелина Джоли отказались обнародовать документы о разводе

Актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли сделали первое совместное заявление после начала бракоразводного процесса. Об этом во вторник, 10 января, сообщает издание The Guardian.

Джоли согласилась с требованием Питта прекратить огласку сведений, касающихся детей и опеки над ними. «Стороны и их адвокаты подписали соглашение о сохранении тайны частной жизни своих детей и семьи», — говорится в совместном заявлении.

Актеры договорились об отказе от публикации любых судебных документов. Кроме того, теперь все юридические вопросы, возникающие в ходе бракоразводного процесса, будут решаться конфиденциально при помощи третейского судьи.

7 декабря сообщалось, что Питт попытался добиться полного запрета на огласку деталей тяжбы. На состоявшемся позднее заседании суда его просьба была отвергнута. Спустя две недели актер направил судье новый запрос с требованием ограничить публикацию документов, касающихся детей. Он заявил, что действия Джоли нарушают тайну частной жизни детей и угрожают их безопасности.

Джоли подала документы на развод 19 сентября. По неофициальной информации, причиной была ссора в частном самолете, во время которой пьяный Питт якобы ударил сына. Департамент по делам детей и семьи округа Лос-Анджелес не нашел подтверждений применения насилия.

Питт и Джоли состояли в отношениях с 2005 года и поженились в 2014 году. Пара воспитывает трех приемных и трех биологических детей возрастом от восьми до пятнадцати лет.