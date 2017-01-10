Потенциального генпрокурора США обвинили в расизме

Правозащитники обвинили в расизме потенциального кандидата на пост генпрокурора США Джеффа Сешнса. Об этом сообщает The Independent во вторник, 10 января.

Сешнс — сенатор от штата Алабама. Он прославился тем, что голосовал против любого законопроекта, каким-либо образом смягчающего требования к иммигрантам — как к нелегальным, так и к легальным, включая иностранных ученых и программистов. В 2007 году он лично внес билль, который предусматривал увольнение и 10-летний запрет на занятие должности для чиновников, которые приняли на работу нелегала.

В 2016 году Сешнс раскритиковал движение «Жизни черных имеют значение», назвав его радикальным и обвинив в разжигании насилия в американских городах. Его назначение уже вызвало многочисленные протесты гражданских активистов и юристов.

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В четверг, 12 января, Сешнсу предстоит пройти слушания в верхней палате американского парламента, по результатам которых сенаторы решат, утверждать ли его кандидатуру. 30 лет назад Сенат отверг его кандидатуру на должность федерального судьи после того, как против него выдвинули обвинения в расизме. В частности, было установлено, что он назвал одного из чернокожих чиновников «ниггером», а другому разъяснил, что тот должен быть осторожен, когда разговаривает с белыми.

Миллиардер Дональд Трамп одержал победу на выборах президента в ноябре 2016 года, опередив по числу голосов выборщиков Хиллари Клинтон. Сейчас он продолжает формировать свою команду, и некоторые назначения уже вызвали жесткую критику со стороны оппонентов, правозащитников и политических активистов. В частности, кандидата на пост старшего советника Стива Бэннона подозревают в расизме и фашизме, а советник по национальной безопасности Майкл Флинн известен своими антимусульманскими высказываниями.