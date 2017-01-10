СМИ узнали о будущей деятельности Иванки Трамп и ее мужа в Вашингтоне

Зять избранного президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер станет старшим советником Белого дома и займется торговыми сделками и Ближним Востоком. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в переходной администрации.

35-летний Кушнер, который женат на дочери Трампа Иванке, займет свою должность после того как юристы пришли к выводу, что это решение не нарушает закон о противодействии семейственности — на Белый дом его положения не распространяются.

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В то же время Иванка Трамп не будет назначена на какую-либо должность в Белом доме, а займется делами семьи в Вашингтоне.

Члены семьи Трампа, готовясь к переезду из Нью-Йорка в столицу, распродадут свои активы во избежание нарушения закона о противодействии конфликту интересов.

Как отмечается, Кушнер будет работать в тесном контакте с главой администрации Белого дома Ринсом Прибусом и старшим советником по стратегическим вопросам Стивом Бэнноном.

Во время президентской кампании Трампа его 35-летний зять был одним из основных помощников в предвыборном штабе.

Кушнер родился и вырос в богатой семье в городе Ливингстон, штат Нью-Джерси. В 2006 году, в возрасте 26 лет, он приобрел газету New York Observer. Кушнер сыграл важную роль в ходе его избирательной кампании. По некоторым данным, именно он нанимал сотрудников и отвечал за интернет-стратегии в штабе республиканца. По некоторым данным, Кушнер был инициатором увольнения главы предвыборной кампании Трампа Кори Левандовского.

Инаугурация избранного президента назначена на 20 января.