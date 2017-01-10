Умер лидер одной из фракций партии «Яблоко» Алексей Яблоков

Лидер фракции «Зеленая Россия» партии «Яблоко» Алексей Яблоков умер на 84-м году жизни. Сообщение об этом размещено во вторник, 10 января, на официальном сайте политического объединения.

Смерть наступила вечером 10 января в Центральной клинической больнице в Москве, причиной стала тяжелая и продолжительная болезнь. Место и время прощания и похорон будут объявлены позднее.

Соболезнования семье, друзьям и коллегам Яблокова выразили председатель партии Эмилия Слабунова и глава Федерального политкомитета партии Григорий Явлинский. «Крупнейший российский ученый-биолог, политический, государственный и общественный деятель, Алексей Владимирович был бесконечно предан делу защиты природы и экологии России», — отметил Явлинский.

Доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент Академии наук СССР и Российской академии наук (РАН) Алексей Яблоков родился 3 октября 1933 года. В 1956-м окончил биолого-почвенный факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова по кафедре зоологии и сравнительной анатомии позвоночных животных, изучал биологию морских млекопитающих, популяционную и эволюционную биологию, экологию.

С 1988 по 1991 год был сначала основателем, а затем председателем «Гринпис СССР», с 1992 по 1993-й возглавлял Совет по экологической политике при президенте РФ. В 2005 году стал председателем партии «Союз зеленых России» («Зеленая Россия»), а после ее объединения с «Яблоком» — членом политкомитета и лидером экологической фракции.