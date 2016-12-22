Внук Сталина умер в Москве

Внук председателя Совета министров СССР Иосифа Сталина умер в Москве. О смерти 80-летнего Евгения Джугашвили РИА Новости сообщили в справочной службе скорой помощи.

«Он скончался», — сказал собеседник агентства.

Причина его смерти не уточняется.

Евгений Джугашвили родился в семье старшего сына Сталина Якова. В советское время его жизнь была связана с военной службой, после распада СССР занялся политикой. В 1990-м году Джугашвили-младший сыграл своего деда в фильме «Яков, сын Сталина», также он принимал участие в съемках документальных фильмов.

Помимо Якова, у советского лидера было двое родных детей — сын Василий и дочь Светлана. Кроме того, Сталин воспитывал приемного сына Артема Сергеева.