Онищенко принес на заседание Думы отечественный сыр с плесенью

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко принес на заседание нижней палаты парламента сыр. Об этом сообщает kp.ru в среду, 11 января.

Парламентарий, у которого корреспондент издания заметил две упаковки продукта, пояснил, что это «российский сыр, который я продвигаю, чтобы он с Краснодарского края был в моем округе (Онищенко избрался в Госдуму по Тушинскому одномандатному округу Москвы — прим. «Ленты.ру»)».

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Онищенко попробовал сыр в перерыве между утренним и вечерним заседаниями Думы. «Прежде чем толкать, я сам поел, убедился, что это качественный продукт», — сказал депутат. В числе опробованных им, как отмечает издание, был сыр с плесенью отечественного производства.

Онищенко также в шутку пообещал вынуть на стол «из-под прилавка» во время заседания леща.

В декабре прошлого года депутат выступил против продажи детского шампанского. По его мнению, его употребление вредно для детей, так как имитирует процесс распития алкогольных напитков.