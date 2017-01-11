Премьер-министр Украины отказался содержать безработных

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал изменить форму работы Государственной службы занятости и перейти от содержания безработных к созданию новых рабочих мест. Об этом в среду, 11 января, глава правительства сообщил на заседании кабинета министров, передает «112 Украина».

«Я не собираюсь содержать службу занятости, я не собираюсь содержать безработных», — заявил Гройсман. Он добавил, что вместо этого намерен дать людям работу и нормальную зарплату.

При этом премьер-министр отметил, что для всех граждан рабочих мест не хватит, передает «Интерфакс-Украина». «Даже тех вакансий, которые мы имеем сегодня в стране, недостаточно для того, чтобы всех украинцев обеспечить работой», — уточнил он.

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В октябре 2016 года Гройсман назвал приоритетной для страны подготовку таких специалистов, как трактористы, сантехники и швеи. «Профессионально-техническое образование — один из приоритетов», — сказал он.

Ранее в том же месяце глава украинского кабмина высказал мнение, что страна станет успешной через три-пять лет. «Возможности Украины — лучшие в Европе, а возможно, и в мире», — подчеркнул он.

В феврале 2016-го агентство Bloomberg отнесло Украину к пяти самым «несчастным экономикам мира». Индекс несчастья определяется суммой инфляции и безработицы. На Украине он составляет 26,3 процента.