Геофизики определили «потерянный элемент» ядра Земли

Японские геофизики определили природу потерянного элемента ядра Земли — третьего после железа и никеля основного компонента недр планеты. О своем открытии ученые рассказали на конференции Американского геофизического союза, состоявшейся в декабре 2016 года в Сан-Франциско, кратко о нем сообщает BBC News.

«Мы считаем, что кремний является одним из основных элементов — около пяти процентов [внутреннего ядра Земли] по весу может приходиться на кремний, который растворяется в железо-никелевых сплавах», — сказал ведущий автор исследований Эйдзи Отани из Токийского университета.

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К своим выводам ученые пришли, смоделировав в лаборатории условия недр Земли. В них при высоких давлениях и температурах находится твердое ядро радиусом 1,2 тысячи километров, о котором ранее было известно, что оно на 85 процентов состоит из железа и на 10 процентов — из никеля.

Работа ученых позволила определить химическую природу оставшихся пяти процентов. Критики ученых отмечают, что существует альтернативная гипотеза, согласно которой в ядре Земли, кроме железа и никеля, присутствует не кремний, а кислород.