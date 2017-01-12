Эми Адамс получила звезду на голливудской Аллее славы

Американская актриса Эми Адамс, известная по фильмам «Прибытие» и «Под покровом ночи», получила именную звезду на Аллее славы в Голливуде. Об этом сообщает Daily Mail.

На церемонию открытия звезды пришли ее муж и дочь, а также режиссер Дени Вильнев и актер Джереми Реннер.

Адамс стала 2598-м деятелем культуры, удостоенным почетной награды.

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Актриса также снималась в фильмах «Поймай меня, если сможешь», «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», «Афера по-американски», «Майский жук» и «Боец». В 2016 году она вошла в список самых высокооплачиваемых киноактрис по версии Forbes, заняв седьмое место. Ее доходы составили 13,5 миллиона долларов. Адамс — лауреат двух «Золотых глобусов».

В декабре 2016 года именную звезду на Аллее славы присвоили канадскому актеру Райану Рейнольдсу («Дедпул», «Зеленый фонарь»). В октябре награду получил британец Хью Лори.

