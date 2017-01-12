Захарова пошутила про «лидерство в сексе»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Facebook пошутила над версткой полосы в газете «Аргументы и факты».

На странице под ее фотографией размещена надпись «Будь лидером секса», явно относящаяся к другому материалу.

Дипломат, которая выложила снимок со страницей газеты, обратила внимание на расположение фразы и отметила: «Не все заголовки пишутся сверху (...) Всей редакции низкий поклон». Эти слова она снабдила пятью смайликами — плачущими от смеха котами.

В комментарии к посту журналист издания Александр Колесниченко обратил внимание, что «в этом контексте "низкий поклон" звучит несколько двусмысленно».

Тогда Захарова задала ему уточняющие вопросы: «То есть это не случайное совпадение?!! Сотрудники "АиФ" во всем видят ... хорошее?»

Статья, ставшая поводом для шуток, появилась в номере «Аргументов и фактов» от 11 января. В материале собраны афоризмы недели от известных людей. Судя по тому, что фото Захаровой занимает примерно треть всей полосы, ее изречение редакция считает основным. Они разместили следующую ее цитату: «Мне кажется, "русские хакеры" если что-то и взломали в Америке, то это две вещи: мозг Обаме и, конечно, сам доклад о "русских хакерах"».