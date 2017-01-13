Власти ФРГ обошли санкции ради приглашения российского министра

Министр сельского хозяйства Германии Кристиан Шмидт придумал способ обойти санкции в отношении своего российского коллеги Александра Ткачева и пригласить его в Берлин. Об этом сообщает RND.

Как отмечает издание, 22 января в немецкой столице состоится встреча глав министерств сельского хозяйства стран G20. Однако с приездом Ткачева возникли проблемы — он находится в санкционном списке, поэтому въезд в страны ЕС для него закрыт.

В результате немецкие чиновники, чтобы обойти ограничение, решили провести эту встречу под эгидой Организации по сотрудничеству и безопасности в Европе (ОБСЕ), в которой Германия сейчас председательствует. Приглашение от имени этой международной структуры допускает присутствие на территории ЕС лиц, находящихся под ограничениями.

МИД Германии подтвердил, что Ткачев cможет принять участие в министерской встрече и при необходимости провести неформальные переговоры со своим немецким коллегой. При этом участие российского чиновника в работе крупнейшей в Европе сельскохозяйственной выставки «Зеленая неделя», которая проходит в это же время, исключено.

Санкции против России вводились США и ЕС поэтапно с лета 2014 года после присоединения Крыма и обострения ситуации на юго-востоке Украины. Ограничения касаются поставок в Россию высокотехнологичного оборудования (включая технологии двойного назначения и техники для добычи углеводородов на шельфе), кредитования зарубежными банками российских компаний, а также распространяются персонально на некоторых топ-менеджеров госкомпаний и российских чиновников, которым среди прочего запрещен въезд на территорию Евросоюза.

В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции. Из-за этого, по данным RND, ежегодные потери немецких сельхозпроизводителей составляют миллиард евро.

13 января вице-премьер российского правительства Игорь Шувалов допустил отмену российских ограничений в отношении стран Запада 31 декабря 2017 года.