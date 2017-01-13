Сотни американцев занялись йогой с козами

Предприимчивый фермер из американского штата Орегон ведет уроки для любителей йоги с козами. Необычное занятие привлекло сотни американцев, сообщает издание The Oregonian.

Йога с козами отличается от обычной только тем, что среди людей бродят дружелюбные животные. Иногда на упражняющихся запрыгивают козлята. В холодную погоду занятия ведутся в хлеву.

Хозяйка фермы No Regrets Лейни Морз (Lainey Morse) решила объединить йогу с козоводством в 2016 году. В августе короткое видео о ее начинании получило популярность в интернете. После этого ферма перестала справляться с наплывом желающих. Более 900 записавшихся на занятия человек все еще ожидают своей очереди.

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«В декабре я вела праздничные занятия козьей йогой в своем хлеву», — рассказывает Морз. По ее словам, люди приезжали из Сиэтла и Портленда, а «кто-то добрался аж из Чикаго», от которого до фермы более 3,5 тысячи километров.

Морз не ожидала такого успеха. Она ушла из компании, в которой работала 10 лет, и полностью посвятила себя козьей йоге. Университет штата Орегон договорился с женщиной о выездных занятиях на территории кампуса, а весной винодельческая фирма Emerson Vineyards собирается устраивать вечера козьей йоги с дегустацией вин.

В ноябре сообщалось о приюте для брошенных коз Goats of Anarchy. Один из его питомцев — больная коза по кличке Полли — прославилась в интернете своей любовью к костюму утки.