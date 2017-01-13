Дочь Трампа ушла из модного бизнеса

Дочь избранного президента США Дональда Трампа — Иванка — объявила о намерении покинуть не только бизнес отца Trump Organization, но и собственный бренд одежды и аксессуаров. Намерения она подтвердила на своей странице в Facebook. «Я планирую заняться своими тремя маленькими детьми и обустроить наш новый дом», — объяснила Трамп.

Такое решение связано с кадровыми перестановками в Белом доме. Муж бизнес-леди — Джаред Кушнер получил должность в администрации и будет заниматься торговыми сделками с Ближним Востоком.

Члены семьи Трампа, готовясь к переезду из Нью-Йорка в столицу, распродадут свои активы во избежание нарушения закона о противодействии конфликту интересов.

Во время президентской кампании Трампа его 35-летний зять был одним из основных помощников в предвыборном штабе. Инаугурация избранного президента назначена на 20 января.