Американский канал поздравил покойного боксера с днем рождения

Американский телеканал Fox 29 поздравил с днем рождения боксера Джо Фрейзера, умершего в 2011 году. На сюжет обратило внимание издание Philadelphia.

Местный канал Филадельфии (штат Пенсильвания, США) сообщил, что Фрейзер отпразднует день рождения в кругу друзей. Более того, журналисты узнали, что вечером боксер собирается посетить мэрию и встретиться с юными спортсменами. «Сегодня Фрейзеру исполнилось 73 года. С днем рождения, Джо», — говорится в сюжете канала.

Ко всему прочему, журналисты решили поздравить спортсмена в среду, 11 января, несмотря на то, что Фрейзер родился 12 января.

Представители Fox 29 отказались комментировать появление сюжета в эфире, но отметили, что позднее на канале показали исправленную версию.

Джо Фрейзер скончался 7 ноября 2011 года в хосписе Филадельфии. Спортсмен был болен раком печени в одной из последних стадий.

В 1971 году Фрейзер стал первым боксером, победившим Мохаммеда Али. Встречу двух боксеров в «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке назвали «Боем века». В 1974 и 1975 годах боксеры еще дважды встречались на ринге, однако оба боя Фрейзер проиграл.