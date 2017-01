Sky News прервал эфир после попытки тележурналистки раскритиковать Мердока

Британский телеканал Sky News прервал вещание после того, как журналистка The Guardian Полли Тойнби (Polly Toynbee) начала обсуждать в эфире покупку канала миллиардером Рупертом Мердоком. Об этом сообщает The Independent.

Гости студии обсуждали интервью премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, которое она дала Sky. Тойнби обратила внимание на то, что глава правительства выбрала для беседы именно Sky, причем в момент, когда Мердок пытается захватить контроль над телеканалом. Обозреватель посчитала этот жест знаковым.

«Примечателен факт, что она дала интервью Sky, а не на "Би-би-си". Насколько я знаю, у премьера сейчас нет никаких проблем с "Би-би-си". Это может оказаться важным, ведь сейчас Руперт Мердок пытается захватить контроль над Sky, и в этот момент премьер дает телеканалу это очень значимое интервью», — заявила Тойнби.

После этой реплики ведущий прервал эфир и пообещал «вернуться к дискуссии по другим вопросам после короткой паузы».

В декабре Мердок объявил о планах приобрести все акции Sky Plc (сумма предложения оценивалось в 11,7 миллиарда фунтов стерлингов, или 14,6 миллиарда долларов). Ему уже принадлежит 39 процентов ценных бумаг телекомпании.

Как отмечает The Independent, против покупки выступили лейбористы, партия либеральных демократов и общественники, беспокоящиеся за состояние независимой журналистики в стране. Помимо Sky, медиамагнат владеет телесетью Fox News, придерживающейся консервативных взглядов, а также газетами The Times и The Sun. Либералы беспокоятся о том, что с новым собственником Sky поменяет политическую интонацию с прежней нейтральной.