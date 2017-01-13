Обама пригласил Трампа на чай

Президент США Барак Обама пригласил своего преемника Дональда Трампа на чай 20 января перед инаугурацией. Как передает в пятницу, 13 января, РИА Новости, об этом журналистам рассказал официальный представитель Белого дома Джош Эрнест.

«В пятницу утром президент Обама и первая леди пригласят избранного президента Трампа и Меланью Трамп в Белый дом на чай и небольшой прием», — сообщил пресс-секретарь американского лидера.

После чаепития, по словам Эрнеста, Обама и Трамп вместе отправятся к зданию конгресса, где состоится инаугурация. По окончании церемонии Барак и Мишель Обама из Капитолия на вертолете полетят на военно-воздушную базу Эндрюс под Вашингтоном. Там Обама произнесет перед военными прощальную речь, а затем вместе с женой в последний раз на президентском самолете отправятся в место, которое, по словам Эрнеста, будет названо отдельно.

Материалы по теме Под знаком Трампа Российские эксперты о том, что ждет страну и мир в новом году

Барак Обама встретился с Дональдом Трампом 10 ноября, действующий и избранный президенты обсудили ряд вопросов, в том числе проблемных.

Кроме того, Мишель Обама, ранее пригласившая Меланию Трамп на чай, встретилась с ней. Женщины поговорили о воспитании детей, затем хозяйка Белого дома провела для своей гостьи экскурсию по президентским апартаментам, после чего они присоединились к мужьям, беседовавшим в это время в Овальном кабинете.

8 ноября 2016 года в США прошли президентские выборы, победу на них одержал республиканец Дональд Трамп, его главной соперницей была представительница Демократической партии Хиллари Клинтон.

Приглашение будущего президента в Белый дом в день инаугурации и дальнейшее отбытие бывшего главы государства на вертолете — традиция, соблюдаемая в Соединенных Штатах последние несколько десятилетий.