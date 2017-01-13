Мадонна присоединится к маршу против Трампа

Американская певица Мадонна анонсировала свое участие в женском марше против избранного президента США Дональда Трампа. Об этом артистка написала в Twitter в пятницу, 13 января.

К посту Мадонна приложила фотографию лобка с выбритой эмблемой фирмы Nike.

Как сообщает Billboard, снимок был сделан фотографом Мариусом Сперличем для журнала Nakid. Фотография появится в следующем выпуске издания.

Ранее в январе актрисы Скарлетт Йоханссон, Джулианна Мур и Фрэнсис Макдорманд, а также певицы Кэти Перри и Шер заявили, что на следующий день после церемонии инаугурации Трампа примут участие в женском марше против него.

Трамп был избран президентом США 8 ноября 2016-го. Он вступит в должность после инаугурации 20 января.

Мадонна (Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась в 1958 году в США. За провокационный имидж певица подвергалась критике как от сторонников традиционных ценностей, так и от феминисток, которые обвиняли певицу в эксплуатации сексуальности.