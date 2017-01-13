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Сальвадор прожил первые за два года сутки без убийств

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В Сальвадоре, известном высочайшим уровнем насильственных преступлений, в среду, 11 января этого года не было зафиксировано ни одного убийства. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на данные комиссара национальной полиции Говарда Котто.

По данным агентства, последний раз такое событие фиксировалось в стране почти два года назад, в январе 2015-го. Еще один день без убийств случился в 2013 году. В 2012-м без насильственных смертей стране удалось прожить целых двое суток.

В прошлом году в Сальвадоре на шесть миллионов граждан пришлось в среднем 14,4 убийства в день.

Самый высокий уровень насилия был зафиксирован в стране в 2015 году, когда на 100 тысяч жителей произошло 104 убийства. По этому показателю Сальвадор занял первое место в мире среди стран, в которых не идет война.

Главным образом, жертвами становятся участники криминальных банд, которые погибают в различных столкновениях. Преступные кланы ведут войны за контроль над потоками наркотиков, занимаются вымогательством и рэкетом.

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