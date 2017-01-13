Канадского премьера осудили за путешествие на вертолете иранского дельца

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сознался в нарушении этических норм, предусмотренных сводом правил для должностных лиц страны. Об этом в пятницу, 13 января, сообщает Reuters.

Премьер рассказал, что во время рождественских каникул посетил расположенное на Карибских островах имение бизнесмена иранского происхождения Ага-Хана. В ходе этого путешествия Трюдо воспользовался частным вертолетом, предоставленным предпринимателем.

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Сам Трюдо заявил по этому поводу, что не видит в своем поступке ничего предосудительного, и готов в этой связи ответить на любые вопросы.

В соответствии с правилами этики, которые премьер-министр ввел в действие в 2015 году, во избежание конфликта интересов министры правительства и другие должностные лица не могут использовать для перелетов частные самолеты без получения одобрения от комиссара по этике Мэри Доусон. Она уже открыла предварительное расследование нарушения Трюдо по запросу представителей парламентской оппозиции.

15 июня 2016 года сообщалось, что губернатор Токио Ёити Масудзоэ подал прошение об отставке. Поводом для этого шага стали многочисленные обвинения в адрес чиновника в несоблюдении этических норм: непомерных тратах во время зарубежных поездок, использовании служебного автомобиля в личных целях и проживании в дорогих апартаментах, которое частично оплачивалось за счет бюджета города.