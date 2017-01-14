Сотрудникам Deutsche Bank запретили пользоваться WhatsApp

Руководство немецкого Deutsche Bank запретило сотрудникам пользоваться установленными на служебных телефонах мессенджерами WhatsApp, Google Talk и iMessage. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации агентства, соответствующее решение было принято в целях повышения уровня безопасности, поскольку текстовые сообщения, в отличие от электронных писем, не могут быть заархивированы в банке. Запрет распространится и на частные телефоны сотрудников, которые они используют для работы.

Материалы по теме Франкфурт, у нас проблемы Ведущий банк Европы оказался в глубоком кризисе

«Мы прекрасно понимаем, что нововведение изменит вашу ежедневную работу, и мы сожалеем о доставленных неудобствах. Тем не менее этот шаг необходим, чтобы Deutsche Bank продолжал соответствовать нормативно-правовым требованиям», — цитирует Bloomberg совместное обращение ИТ-директора Кима Хэммондса (Kim Hammonds) и главы отдела нормативно-правового регулирования Сильвии Матерат (Sylvie Matherat).

Отмечается, что с помощью этих мер руководство банка пытается восстановить свою пошатнувшуюся репутацию. По данным, собранным агентством, с начала 2008 года Deutsche Bank заплатил свыше 13,9 миллиарда долларов в качестве различных штрафов и выплат по судебным решениям. Это нанесло серьезный ущерб финансовым показателям банка. При этом в правительстве ФРГ в сентябре 2016 года заявили, что речи о подготовке плана спасения кредитной организации не идет.