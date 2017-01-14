Задержаны все подозреваемые в нападении на журналистов Life

В Подмосковье задержан последний из шести подозреваемых в нападении на журналистов Life. Как сообщает в пятницу 13 января, РИА Новости, об этом рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Сегодня в поселке Развилка Московской области сотрудниками московского уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан последний, шестой участник группы лиц, 12 ноября 2016 года напавших на двоих мужчин в Западном округе столицы и причинивших им телесные повреждения», — рассказала Волк.

По ее словам, шестой задержанный оказался 43-летним уроженцем Саратовской области, ранее судимым за изнасилование. Остальные пять его предполагаемых сообщников были задержаны до 18 ноября.

В ночь на 12 ноября на Киевской улице в Москве представившиеся сотрудниками уголовного розыска неизвестные напали на журналистов Life и избили их. У репортера Марка Безыменного выбит зуб и травма головы и лица, его коллега Владимир Серенко получил закрытую черепно-мозговую травму, кроме того, у него сломана лицевая кость.

По факту нападения было возбуждено дело по статье 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», которое впоследствии было переквалифицировано на статью 162 УК РФ «Разбой». По данным столичной полиции, злоумышленники перепутали представителей СМИ с наркодилерами — нападение преступников планировалось при передаче товара.