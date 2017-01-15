В Домодедово экстренно сел прилетевший из Франкфурта самолет

Самолет A321 немецкой авиакомпании Lufthansa совершил аварийную посадку в московском аэропорту Домодедово из-за технической неполадки. Об этом ТАСС в воскресенье, 15 января, сообщил источник в экстренных службах.

Посадка была произведена в 22:30. Самолет следовал в Москву из Франкфурта-на-Майне.

«Оперативные службы аэропорта осуществили необходимый комплекс мероприятий для обеспечения посадки. Пострадавших в результате инцидента нет. Аэропорт работает в штатном режиме», — сообщили в Домодедово.

По словам источника «Интерфакса», на подлете к Москве экипаж сообщил о перегреве с повреждением лобового стекла, а также о возможном возгорании, которое удалось ликвидировать своими силами. «После этого экипаж благополучно посадил самолет в Домодедово», — сказал собеседник агентства.