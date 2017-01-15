СМИ сообщили о столкновении самолета с погрузчиком в Домодедово

Пассажирский самолет Ан-148 повредил предкрылок, столкнувшись с автопогрузчиком в московском аэропорту Домодедово. Об этом в воскресенье, 15 января, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Самолет должен был вылететь в Саратов. По словам собеседника агентства, инцидент произошел из-за нарушения схемы управления воздушным судном на рулежной дорожке.

В результате столкновения никто не пострадал. «Пассажиры были эвакуированы. Воздушное судно заменено», — отметил источник.

Ранее в январе Airbus A321 компании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Калининград, при посадке выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. На его борту были 167 человек, трое из них после эвакуации обратились за медицинской помощью.

8 декабря 2016 года в аэропорту Мурманска самолет, выполнявший рейс из Домодедово, также выехал за полосу на расстояние около 20 метров, Находившиеся на борту не пострадали, лайнер повреждений не получил.