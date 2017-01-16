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В Белоруссии запланировали выпуск колбасы из бобров

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Мясокомбинаты Белоруссии готовятся выпускать тушенку и колбасу из мяса бобров. Об этом в понедельник, 16 января, сказал начальник отдела охотничьего хозяйства Минлесхоза страны Сергей Шестаков, передает портал tut.by.

По его словам, во время исследований выяснилось, что мышечная ткань животного содержит много белка, селен и витамин С. По количеству фосфора она превосходит говядину, свинину и приближается к кролику. При этом железа в ней почти вдвое больше, чем в других видах мяса.

«Сейчас мы прорабатываем эти вопросы [производства колбасы и тушенки] с мясокомбинатами. Очень многие производители интересуются», — отметил чиновник Минлесхоза. Он добавил, что охотхозяйствам в 2016-2017 годах поставлена задача заготовить 1750 туш животных.

В настоящее время в Белоруссии, по данным специалистов, живут свыше 50 тысяч бобров. Их численность превышает оптимальную примерно в два с половиной раза. Животные заселили мелиоративные каналы, в результате чего оказались затопленными большие участки леса. Кроме того, в последнее время фиксировались случаи нападения бобров на людей.

Охота на этих животных в Белоруссии разрешена, однако для нее необходимо получить разрешение. Кроме того, это можно делать только в светлое время суток, в то время как бобр ведет ночной образ жизни.

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