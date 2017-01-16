Мошенники пообещали пользователям WhatsApp бесплатный интернет

В мессенджере WhatsApp активно распространяется новое мошенническое сообщение, в котором пользователям обещают предоставить бесплатный доступ в интернет. Об этом сообщает Tech Times.

В тексте содержится ссылка на программу, якобы дающую возможность бесплатно пользоваться «революционной технологией доступа к сети». Для активации услуги мошенники призывают отправить послание 13 друзьям.

Ссылка ведет на оформленный в стилистике WhatsApp сторонний ресурс. На нем размещены фейковые отзывы на «бесплатный интернет» и предложения установить несколько приложений, которые на самом деле представляют собой вредоносные программы для похищения платежной информации.

В ноябре 2016 года пользователи сети пожаловались на приходящие им в WhatsApp и Viber спам-сообщения с рекламой наркотических веществ. В ней сообщалось, что распространяемые с помощью тайников-закладок наркотики доступны во всех городах России и СНГ.

После перечисления основных видов психоактивных веществ авторы спама отмечали, что их можно приобрести на новой торговой площадке в «теневом» интернете, которая обеспечивает своим клиентам шифрование, гарантию совершения сделок и получение адреса с закладкой сразу после оплаты.