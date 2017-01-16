Умер актер из сериала «Напряги извилины»

Американский актер и комик Ричард Готье скончался в Лос-Анджелесе. Об этом сообщила его дочь Дэнис, передает Variety.

Артист умер от пневмонии. Ему было 85 лет.

Готье родился в Калифорнии. Он известен по американскому комедийному телесериалу «Напряги извилины» Мела Брукса, в котором исполнил роль Робота Хайми.

Актер также снимался в сериалах «Ангелы Чарли», «Мэтлок», «Чудо-женщина», «Рыцарь дорог» и «Моя жена меня приворожила». Помимо этого Готье принимал участие в озвучке мультфильмов «Утиные истории», «Джо-солдат», «Трансформеры», «Смурфики», а также «Том и Джерри».