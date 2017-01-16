На музыкальном фестивале в мексиканском курортном городе произошла стрельба

В мексиканском курортном городе на музыкальном фестивале «Би-Пи-Эм» (ВРМ) произошла стрельба. Об этом в понедельник, 16 января, сообщает The Guardian. Точное число жертв и пострадавших неизвестно.

«Кто-то открыл стрельбу в клубе в Плайя-дель-Кармен. 4-5 погибших и много раненых. Если вы здесь, на ВРМ, оставайтесь в своем долбаном отеле», — написал в своем Twitter диджей из Глазго Jackmaster.

Как отмечает NewsCenter HQ, погибли восемь человек.

На видео, выложенном в сеть, слышно, как зрители бегут и кричат: «У него пистолет!»

По неподтвержденным данным, выстрелы были слышны в нескольких клубах, принимающих участие в музыкальном фестивале.