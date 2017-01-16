В Госдуме объяснили слежку британцев за «Адмиралом Кузнецовым»

Намерение британских ВМС сопровождать корабельную авианосную группу Военно-морского флота России не противоречит нормам, прописанным в международных договорах. Об этом в понедельник, 16 января, «Ленте.ру» заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

«В основном это проводится в целях проведения разведки: насколько соответствуют тактико-технические характеристики нашего судна заявленным», — пояснил депутат.

По его мнению, британский флот «хочет поиграть мускулами», «показать, что у них есть, чем нас посопровождать». У Великобритании мало поводов продемонстрировать возможности своих ВМС, отметил Шерин.

«Моряки начистят бляхи, наденут новую, выглаженную парадную форму, пофотографируются. Я думаю, им просто приятно занести себе в личное дело: вот мы сопровождали такой авианосец», — резюмировал парламентарий.

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Накануне газета The Daily Telegraph сообщила, что два корабля британских ВМС приведены в состояние готовности для сопровождения группы судов российского флота с тяжелым авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов». Издание отмечает, что корабли и подводные лодки ВМС Соединенного Королевства при поддержке союзников по НАТО все более интенсивно «ведут игру в кошки-мышки», чтобы найти и отслеживать российские суда.

6 января стало известно, что Минобороны приступило к сокращению группировки войск в Сирии. Отмечалось, что первым зону конфликта покинет авианосец «Адмирал Кузнецов» и вернется в пункт постоянного базирования Североморск.

В декабре прошлого года Великобритания направила фрегат для слежения за российским большим противолодочным кораблем «Вице-адмирал Кулаков», который возвращался с боевой службы в Средиземном море. В октябре группировку российских кораблей во главе с «Адмиралом Кузнецовым» сопровождали эсминец и фрегат.