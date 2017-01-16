В Госдуме выступили против элитных тюрем для богачей

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников выступил против создания в России платных тюрем для состоятельных граждан. Об этом в понедельник, 16 января, сообщает «Интерфакс».

«Я категорически против, и мы этого не допустим. Это противоречит не только закону, но и конституции», — подчеркнул Крашенинников.

По его словам, «говорить о том, что будут какие-то "виповские" тюрьмы, конечно, не приходится».

При этом депутат с сожалением отметил, что тема создания частных тюрем в России поднимается с определенной периодичностью. «Пора положить этому конец», — заключил Крашенинников.

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В ноябре прошлого года ФСИН решила урезать бюджет на питание российских заключенных на треть, писал «Московский комсомолец». Если в 2016 году каждого арестанта кормили из расчета 86 рублей в день, то в 2019-м будут тратить на это только 64 рубля. Поэтому, отмечает издание, тюремное ведомство совместно с ведущими учеными разработало программу продовольственной безопасности, которая позволит накормить заключенных. В частности, они подсчитали, что если во всех колониях будут печь хлеб сами, то расходы на этот продукт сократятся с 4 до 2 миллиардов в год.

В сентябре 2015 года «Известия» со ссылкой члена общественного совета при ФСИН Владислава Гриба сообщили, что в России обсуждается создание частных тюрем, в которых заключенные будут иметь доступ к бане, фитнес-клубу и услугам массажа. Оплачивать сервис заключенные, по мнению общественника, могли бы за счет доходов родственников. Гриб отмечал, что реализация такого предложения поможет решить проблему ветхости мест лишения свободы.

Российские тюрьмы входят в систему Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), осуществляющей функции по контролю и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных, функции по содержанию лиц, подозреваемых либо обвиняемых в совершении преступлений.