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Глава Deutsche Bank усомнился в будущем коллапсе еврозоны

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Европейский центральный банк
Европейский центральный банк

Исполнительный директор Deutsche Bank Джон Крайан не считает, что политика Европейского центрального банка (ЕЦБ) приведет к коллапсу еврозоны. Об этом он заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает Rambler News Service.

«Я не думаю, что это обязательно будет означать коллапс», — сказал Крайан, отвечая на реплику экономиста Кеннета Рогоффа о том, что если бы ЕЦБ продал свои итальянские и испанские бонды, это бы привело к кризису.

При этом Крайан призвал вернуть здравый смысл в банковский бизнес. Термин «too big to fail» (англ. «слишком большой, чтобы рухнуть» — прим. «Ленты.ру») не совсем корректный, считает он. «Правильнее было бы сказать "слишком сложный, чтобы управлять". Если бы мы просто набирали депозитов и скупали на эти деньги американские госбонды, то могли бы расширяться до огромных размеров, хотя попали бы в зависимость от одного конкретного риска», — сказал глава Deutsche Bank.

По его словам финансовый бизнес намного сложнее и завязан на систему производных инструментов. «Когда у вас один триллион долларов под управлением, требуется вернуть здравый смысл в менеджмент и арифметический подход в модели стресс-тестирования», — подчеркнул Крайан.

Курс евро снизился после появления результатов конституционного референдума в Италии в декабре 2016 года. На фоне этого министры финансов Франции и Германии поспешили заверить, что результаты итальянского референдума не несут угрозы для единой европейской валюты.

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