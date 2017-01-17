British American Tobacco купит производителя Camel за 50 миллиардов долларов

Компания British American Tobacco (BAT) согласовала условия покупк 57,8 процента акций своего конкурента, американской Reynolds, за 49,4 миллиарда долларов. Об этом говорится в сообщении ВАТ.

Согласно условиям сделки, акционеры Reynolds получат по 29,44 доллара наличными за каждую акцию и 0,5 обыкновенной акции BAT за одну ценную бумагу Reynolds.

В ВАТ ожидают, что после завершения сделки будет создан мировой табачный гигант, который предложит продукты нового поколения, обеспечив себе долгосрочный рост.

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Очередное предложение о покупке BAT сделала Reynolds в ноябре 2016 года. В октябре за 57,7 процента ценных бумаг Reynolds BAT предлагала 47 миллиардов долларов (56,6 доллара за акцию), но это предложение было отклонено.

На сегодняшний день ВАТ уже принадлежит 42 процента акций Reynolds.

Reynolds — вторая по величине американская табачная компания и шестая в мире, основана в 1874 году. Производит продукцию под брендами Camel и Newport.

British American Tobacco — второй по величине в мире табачный холдинг, контролирующий около 17 процентов мирового рынка. Компании принадлежит около 200 марок, включая Dunhill, Kent, Pall Mall, Vogue, «Ява».