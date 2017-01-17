Ростуризм пригрозил большинству туроператоров исключением из реестра

Ростуризм пригрозил туроператорам, которые не создали фонды персональной ответственности в сфере зарубежных путешествий, исключением из федерального реестра. Об этом во вторник, 17 января, сообщает пресс-служба агентства.

С помощью таких фондов отдыхающим возмещают финансовый ущерб, который они понесли по вине компаний. По состоянию на 16 января такие меры приняли 166 турфирм, или примерно пятая часть всех компаний, зарегистрированных в федеральном реестре. Основать фонды они обязаны до 31 января, предупредил глава Ростуризма Олег Сафонов.

Фонды персональной ответственности являются новым механизмом финансовых гарантий для путешественников. Они заработали с 1 января 2017 года.

Такие фонды формируются с помощью ежегодных взносов туроператора в размере одного процента от общей сумму проданных компанией за предыдущий год услуг. Для открытия фонда фирма должна заплатить 100 тысяч рублей.