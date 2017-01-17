Звено Су-24М и отряд военных врачей в ближайшие дни вернутся в Россию из Сирии

Звено фронтовых бомбардировщиков Су-24М и военные врачи медицинского отряда специального назначения в ближайшие дни вернутся в Россию с авиабазы Хмеймим в Сирии. Об этом сообщил командующий российской группировкой войск в Сирии генерал-полковник Андрей Картаполов, передает РИА Новости.

«В соответствии с решением верховного главнокомандующего, президента РФ Владимира Путина продолжается сокращение состава нашей группировки Вооруженных сил в САР», — пояснил Картаполов.

Он напомнил, что первыми из зоны конфликта убыли корабли ударной группы Северного флота, в состав которой входят тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» и более 40 летательных аппаратов корабельной авиации. Шесть самолетов Су-24 уже покинули Сирию.

6 января Минобороны сообщило что с «Кузнецовым» из зоны боевых действий уйдет крейсер «Петр Великий», а также сопровождающие их корабли.

29 декабря глава государства согласился с предложением министерства обороны сократить группировку войск в Сирии. При этом он подчеркнул, что Россия будет продолжать поддерживать Дамаск в борьбе с международным терроризмом и исполнять достигнутые договоренности.