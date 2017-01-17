Из московской квартиры вынесли сейф с ценностями на пять миллионов рублей

Воры вынесли из квартиры в Москве сейф с деньгами и ценностями на общую сумму более пяти миллионов рублей. Об этом во вторник, 17 января, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по столице.

Кража была совершена в период с 14 по 16 января. Неизвестные проникли в квартиру на Куркинском шоссе, подобрав ключ к двери. В сейфе, который они унесли с собой, помимо наличности находилось семь наручных часов, ювелирные украшения и документы. Возбуждено уголовное дело.

В ноябре прошлого года в столице из квартиры пенсионерки украли драгоценности общей стоимостью более миллиона рублей. В том же месяце жилище другой москвички обокрали на 17 миллионов рублей.