СМИ узнали об уходе Джека Николсона на пенсию

Американский актер Джек Николсон завершил карьеру киноактера. Об этом заявил его друг, артист Питер Фонда, сообщает The Sun.

«Я думаю, он фактически ушел на пенсию», — отметил Фонда. Он подчеркнул, что не знает о причине такого решения актера.

Последним выпущенным на экраны фильмом с участием Николсона на сегодняшний день является комедия «Как знать...» (How Do You Know?). Лента, в которой также снялись Риз Уизерспун, Пол Радд и Оуэн Уилсон, вышла на экраны в декабре 2010 года.

79-летний Джек Николсон — американский актер и режиссер. Он был номинирован на «Оскар» 12 раз и получил эту награду трижды. Николсон — обладатель трех премий BAFTA и семи «Золотых глобусов». За свою 60-летнюю карьеру он снялся в таких фильмах, «Отступники», «Лучше не бывает», «Волк», «Бэтмен», «Пролетая над гнездом кукушки», «Китайский квартал», а также в картине Стэнли Кубрика «Сияние».