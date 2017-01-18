В Финляндии создали 200-тонную карусель из льдины

Видео: janne Käpylehto / YouTube

В Хельсинки льдину весом 200 тонн и диаметром 36 метров, вырезанную в Финском заливе, превратили в карусель. Об этом сообщает портал «Фонтанка.FI», опубликовавший видео с аттракционом.

Карусель приводится в движение с помощью лодочного мотора, работающего от солнечной энергии. На льдине также оборудовали импровизированную сауну.

Создатель аттракциона — специалист по энергетике и автор научно-популярных книг Янне Кяпюлехто. Впервые такую карусель он соорудил у себя на даче. Конструкция вызвала огромный интерес, после чего мужчина решил сделать нечто подобное в финской столице.

