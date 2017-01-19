МЧС показало найденный в Черном море американский самолет

МЧС РФ опубликовало видео, на котором запечатлено, как при подготовке берега и акватории Черного моря к крещенским купаниям водолазы обнаружили три авиабомбы и самолет времен Великой Отечественной войны.

Снаряды — предположительно типа ФАБ-100. Двухмоторный самолет без носовой части, лежащий вверх шасси, был найден на расстоянии около 800 метров от суши на глубине 15-20 метров.

«Воздушные суда данного типа в годы Великой Отечественной войны поставлялись в СССР по ленд-лизу, оснащались тремя крупнокалиберными пулеметами и были способны нести боевой запас до 900 килограммов», — сообщили в ведомстве. ТАСС предполагает, что это мог быть Douglas A-20 американского производства.

В МЧС объяснили, что самолет имеет высокую историческую ценность, его подъем планируется осуществить вместе со специалистами ВМФ.

19 января сообщалось, что участвовавшие в поисковой операции в районе катастрофы самолета Ту-154 близ Сочи Спасатели, силовики и военные обнаружили на дне Черного моря американский бомбардировщик семейства Douglas A-20 Havoc/DB-7 Boston времен Великой Отечественной войны.