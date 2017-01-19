Дональда Трампа и Волан-де-Морта превратили в «няшек»

Пользователи сети превратили избранного президента США Дональда Трампа и известных персонажей книг и фильмов в «няшек». Картинка с новым образом республиканца была опубликована в Twitter-аккаунте пользователя с ником Sbstryker.

«Это Дональд Трамп в обработке приложения Meitu. Счастливых кошмаров», — отметил Sbstryker.

Несмотря на то, что необычный фоторедактор существует с 2008 года, популярность он начал набирать только после появления функции Hand-Drawn, которая позволяет редактировать селфи-фото в аниме-стилистике. В итоге пользователи социальной сети принялись тестировать приложение на фотографиях известных персонажей. Так, под раздачу попал герой культового фильма ужасов «Сияние» Джек Торренс, роль которого исполнил американский актер Джек Николсон, и главный антагонист поттерианы Волан-де-Морт.

Протестировав возможности Meitu на политиках и киногероях, юзеры принялись фотографировать и редактировать снимки своих питомцев.

Meitu — китайский фоторедактор для iOS и Android, которой с помощью специальной технологии Hand-Drawn: нейросеть высветляет кожу, увеличивает глаза, сужает лицо и наносит яркий макияж. На момент написания заметки приложение было скачано более 1,1 миллиарда раз. Всего с помощью Meitu было обработано более шести миллиардов снимков.