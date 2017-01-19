На подиуме во время показа Pal Zileri усадили швей

Итальянская марка Pal Zileri представила новую коллекцию одежды и аксессуаров. Дефиле прошло в рамках Недели моды в Милане. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы бренда.

Дефиле проходило в историческом здании Ротонда делла Безана (Rotonda della Besana). Пока по подиуму ходили модели, рядом с ними сидели несколько швей, которые шили одежду.

Фото: Pal Zileri 1 /2

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Что касается самой коллекции, то в нее вошли классические двубортные костюмы, шелковые водолазки и хлопковые рубашки. Отдельная линейка посвящена спортивной одежде: паркам, полевым курткам и блейзерам.

Pal Zileri — итальянский бренд мужской одежды. Компания основана в 1980 году, ее штаб-квартира располагается в регионе Венето.