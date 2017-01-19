Украинские военные отказались сообщить выводы после инспекции ЮВО

Группа украинских военных специалистов, в которую также входили представители Дании и Канады, отказалась сообщить свои выводы после проведенной с 16 по 19 января инспекции Южного военного округа (ЮВО). Об этом сообщил глава российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, передает ТАСС.

«Вопреки сложившейся практике реализации документа, руководитель украинской инспекционной группы по завершении инспекции категорически отказался сообщить российской сопровождающей группе свои выводы и итоги проведенной работы. Тем самым в очередной раз подтвердив нежелание украинской стороны проявлять транспарентность при реализации документа, предназначенного для укрепления доверия и безопасности», — подчеркнул Рыжков.

Он добавил, что в ходе инспекции группа не наблюдала в указанном районе военной деятельности Вооруженных сил России, подлежащей предварительному уведомлению.

Южный военный округ — военно-административная единица Вооруженных сил России, объединяющая войска и силы в границах двух федеральных округов (Южного и Северо-Кавказского), и предназначенная для обороны юга России, главным образом — Северного Кавказа. Округу подчиняются, в частности, Черноморский флот и Каспийская флотилия.