Силовые структуры
 
Хотите видеть только хорошие новости?

Украинские военные отказались сообщить выводы после инспекции ЮВО

Перейти в «Мою Ленту»

Группа украинских военных специалистов, в которую также входили представители Дании и Канады, отказалась сообщить свои выводы после проведенной с 16 по 19 января инспекции Южного военного округа (ЮВО). Об этом сообщил глава российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, передает ТАСС.

«Вопреки сложившейся практике реализации документа, руководитель украинской инспекционной группы по завершении инспекции категорически отказался сообщить российской сопровождающей группе свои выводы и итоги проведенной работы. Тем самым в очередной раз подтвердив нежелание украинской стороны проявлять транспарентность при реализации документа, предназначенного для укрепления доверия и безопасности», — подчеркнул Рыжков.

Он добавил, что в ходе инспекции группа не наблюдала в указанном районе военной деятельности Вооруженных сил России, подлежащей предварительному уведомлению.

Южный военный округ — военно-административная единица Вооруженных сил России, объединяющая войска и силы в границах двух федеральных округов (Южного и Северо-Кавказского), и предназначенная для обороны юга России, главным образом — Северного Кавказа. Округу подчиняются, в частности, Черноморский флот и Каспийская флотилия.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Авиация начала переброску спецназа в Южный военный округ
Войска ЮВО начали отходить от границы с Украиной
Связисты ЮВО приступили к масштабным учениям
Последние новости
Российский МИД раскрыл подробности встречи по Сирии в Астане
Олимпийский чемпион предложил штрафовать попавшихся на допинге на миллиард евро
Захарченко назвал пребывание Крыма в составе Украины дикой случайностью
Креативная пиццерия из Зимбабве прославилась в сети своими шутками
Сверток с церковными свечами в Крещение стал причиной переполоха в метро
В Думе прокомментировали готовность Украины покупать российский газ
В Бразилии обнаружен обгоревший труп исполнительницы «Ламбады»
Другие материалы рубрики
00:05 Сегодня

Заложники ситуации

Зачем США разворачивают бригаду в Восточной Европе
18:18 18 января 2017

Генштаб рассказал о планах ИГ взорвать исторические памятники в Пальмире

14:26 Сегодня

Завершилось следствие по делу о хабаровских живодерках

17:09 18 января 2017

Россия и Турция нанесли совместный авиаудар по боевикам ИГ в Сирии

00:12 Сегодня

Достучаться до небес

Как в криминальной России разбираются с доносчиками
14:57 Сегодня

Шойгу потребовал обеспечить солдат интернетом

12:50 Сегодня

В России разработали новый комплекс активной защиты для танков Т-72 и Т-90

12:16 17 января 2017

Житель Кузбасса осужден за убийство обрызгавшего его автомобилиста

00:08 18 января 2017
CH-53K King Stallion

Сколько стоит вертолет

В поисках шеста для технологического барьера
14:17 Сегодня

Причиной взрыва автомобиля в Рязани стала бомба

12:12 Сегодня

Пять больших противолодочных кораблей ВМФ России модернизируют до 2022 года

12:19 17 января 2017

Подмосковную восьмиклассницу похитили из-за долгов отца

Россия
Сергей Готье«Если врачу проще отправить в морг — он так и сделает»
Академик Сергей Готье о нехватке органов для трансплантации и детском донорстве
Игорь Додон и Владимир ПутинПодошел к Кремлю
Новый президент Молдавии признал ошибки перед Москвой и обещал дружить
Москвичей предупредили о метели и сильном ветре
За лучшие экологические технологии вручат премию Eco Best Award
Не гонялся бы ты, поп...
Лишится ли сана пьяный священник, протаранивший восемь автомобилей
Жителям Хабаровска предложили прожить сутки на блокадном хлебе с опилками
Все подмосковные такси перекрасят в белый цвет
Все материалы
Мир
Барак ОбамаБлагие намерения на неправильной стороне истории
Почему Барак Обама почти во всем потерпел неудачу
Face masks depicting Russian President Vladimir Putin and U.S. President-elect Donald Trump hang for sale at a souvenir street shop in St.Petersburg, RussiaВеликий и ужасный
Почему пресса Британии и США демонизирует образ Путина
People walk past the walls of Jerusalem's Old City lit in blue, white and red, colours of the French flag, in solidarity with Paris, in Jerusalem November 15, 2015Французский исход
Что заставляет евреев бежать из Пятой Республики в Израиль
Российский МИД раскрыл подробности встречи по Сирии в Астане
Китайский наркополицейский скончался из-за переутомления на службе
Монастырь Мар Маттай«Саддам покончил бы с этим бардаком за пару недель»
Рассказ монаха древнего иракского монастыря о жизни по соседству с террористами
Лошадиные силы
Мустанги, воспитанные за решеткой, несут службу на границе
Все материалы
Бывший СССР
Нурсултан НазарбаевЗачистить до блеска
Почему в Казахстане арестовывают высокопоставленных чиновников
Захарченко назвал пребывание Крыма в составе Украины дикой случайностью
Волонтер похвастался приближением украинской армии к Дебальцево
Литовский суд вызвал Горбачева на допрос
Янукович обвинил Турчинова и Парубия в расстреле людей на Майдане
Жителя Вильнюса оштрафовали за прилюдную сушку советского флага
Порошенко обвинил Россию в кибервойне против всего мира
Все материалы
Финансы
Бери и не плати
Как «Нафтогаз» разоряет Украину
«Открытие» и Альфа-банк опровергли информацию о письме с критикой карты «Мир»
ВТБ спрогнозировал укрепление рубля на 10 процентов
В Госдуме ответили недовольным картой «Мир» банкам
ЦБ отверг идею валютных интервенций для управления рублем
Еврокомиссия рассказала о готовности Украины покупать российский газ
Промсвязьбанк опроверг подготовку письма в ЦБ с критикой карт «Мир»
Все материалы
Бизнес
Дональд ТрампНеласковый щебет
Как Дональд Трамп взял в оборот автопроизводителей при помощи Twitter
Пени придержали
Уплату пеней за имущество москвичей отложили до весны
Задавить натурой
Мошенничество автоюристов пресекут натуральной компенсацией по ОСАГО
«АвтоВАЗ» отказался от поставок Lada Xray в Европу
На Южно-Украинской АЭС аварийно отключен третий энергоблок
«Совкомфлот» назвали первым кандидатом на приватизацию в 2017 году
Ford сформулировал потребительские тренды современного общества
Все материалы
Силовые структуры
Заложники ситуации
Зачем США разворачивают бригаду в Восточной Европе
Достучаться до небес
Как в криминальной России разбираются с доносчиками
CH-53K King StallionСколько стоит вертолет
В поисках шеста для технологического барьера
Завершилось следствие по делу о хабаровских живодерках
Шойгу потребовал обеспечить солдат интернетом
В России разработали новый комплекс активной защиты для танков Т-72 и Т-90
Причиной взрыва автомобиля в Рязани стала бомба
Все материалы
Наука и техника
Адский пепел
Что сотворило с человечеством мощнейшее в истории извержение вулкана
Чужой внутри
Как раковые клетки обретают неуязвимость и медленно уничтожают человека
Спиральная галактика NGC 3521Их взрывы
Найден источник инопланетных сигналов
Apple снизила цены в России
Раскрыто происхождение «зоны смерти» внутри торнадо
Названы страны с наилучшими условиями для жизни в будущем
Названы причины преждевременного старения
Все материалы
Спорт
Сергей Горбачев«В марсельской тюрьме гашиш курят как сигареты»
Отбывший срок во Франции футбольный фанат о наркотиках, англичанах и Достоевском
Сергей Ломанов-младшийШойгу в помощь
Из-за чего в российском хоккее с мячом разгорелся скандал
Бакари СаньяНалог на глупость
За что клубы штрафуют футболистов — тест «Ленты.ру»
Новый хозяин «Анжи» признался в получении клуба в подарок
Отсидевший в Марселе российский футбольный фанат рассказал о наркотиках в тюрьме
Роман Широков передумал возобновлять карьеру
Чемпионат мира по зимним видам парусного спорта пройдет в Тольятти
Все материалы
Культура
Белла Ахмадулина«Твоя сестра, такая дура, не научилась кофе готовить?!»
Борис Мессерер о Белле Ахмадулиной и Михаил Шишкин о свободе и демократии
Парадокс акына
В чем прав лауреат Сталинской премии Джамбул
В Бразилии обнаружен обгоревший труп исполнительницы «Ламбады»
Наташа Королева прилетела на Украину на похороны бабушки
Вышел трейлер полнометражки о могучих рейнджерах
Актер Борис Щербаков госпитализирован в Москве
Патрик Стюарт озвучит эмодзи-какашку в новом мультфильме от Sony
Все материалы
Интернет и СМИ
Пироманы из Луганска
Как сумасшедшие изобретатели из ЛНР стали новыми «разрушителями легенд»
Кулер задымился
Как прекрасные девушки заставили югославов полюбить компьютеры
«У меня во дворе переодетые дипломаты пьют водку под окном»
В сети высмеяли облачавшихся в прекрасных дам и бомжей американских дипломатов
Причиной блокировки RT в Facebook стала жалоба «Радио Свободы»
Силовики и Минкомсвязи согласовали смягчение «закона Яровой»
Дональда Трампа затроллили за фотографию с подготовкой речи к инаугурации
Дональда Трампа и Волан-де-Морта превратили в «няшек»
Все материалы
Ценности
Эльфы завелись
Фантастические создания и механизмы на выставке в Женеве
Золотую статую обнаженной Кейт Мосс оценили в 110 тысяч долларов
Руководитель Bentley подтвердил возможность выпуска электромобиля
Марка adidas Originals решила вдохновить молодежь
Карл Лагерфельд создал ароматическую свечу от имени своей кошки
Работали на дизеле
Из Москвы в Амстердам на новом Tiguan
IWC показала первые за несколько лет женские часы
Все материалы
Путешествия
Не только снег
Какие деликатесы готовят в российской глубинке
Обойдемся без «шенгена»
Как летать через Европу без визы
Названы семь самых дешевых горнолыжных курортов России и Европы
Туриста из Конго с килограммом алмазов в кальсонах поймали во Франции
Подмосковный аэропорт Жуковский лишился единственного рейса по России
«Макдоналдс» представил Биг-Мак в двух новых размерах
Эксперты перечислили самые непунктуальные аэропорты мира
Все материалы
Из жизни
«Этим парням не нужен от меня секс»
История феминистки из Абу-Даби, которая живет за счет мужчин
Дональд Трамп с женой Меланией и моделью Хайди Клум в 2008 годуБойкот по-голливудски
На инаугурации Трампа не будет звезд?
«Живу обычно, ем летучих мышей»
История москвича, переехавшего в Камбоджу
Хейтеры возненавидят
Обычные женщины, прославившиеся в Instagram благодаря лишнему весу
Женщину-бодибилдера в Иране арестовали за «антиисламские» селфи из спортзала
Американец в 18-й раз посетит инаугурацию президента США
В Ирландии невеста приехала на свадьбу за рулем трактора
Все материалы
Тест седана с динамикой суперкара
Тест Audi S8 Plus — представительского седана с максималкой 305 км/ч
Тридцатисемилетнюю «Ниву» оценили в пять миллионов рублей
5 уникальных суперкаров, погибших в авариях
Очень редкие автомобили, которые закончили жизнь в ДТП
Porsche Cayman получит четырехлитровый мотор
Тест: угадай автомобиль под камуфляжем
Получится ли у автопроизводителей провести настоящего знатока? Давайте проверять
Европейская версия Kia Stinger получит дизель
5 провалов Детройта
Засекреченный блогер о главных премьерах первого моторшоу 2017 года
Все материалы
«Теперь она бомж и живет в закутке под лестницей»
История преподавательницы, лишившейся трех квартир в Москве
«Мы начали решать свои проблемы, как в 90-х»
За потребительские кредиты смогут отбирать квартиры
Развели тут бордель
Экскурсия по самому большому публичному дому Южного полушария
Война дворцам
Каких домов лишились в 2016 году звезды Голливуда
Апартаменты в «Москва-Сити» подешевели вдвое
Москве предрекли торговый провал
Все материалы