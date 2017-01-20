Дания отправит 60 военнослужащих в Сирию для борьбы с ИГ

Министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен заявил о готовности королевства отправить в Сирию 60 бойцов спецназа для проведения операций против террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает Reuters.

«Я рад, что большинство в парламенте склонилось к принятию такого решения», — заявил Самуэльсен. Он также добавил, что датские военные будут действовать в непосредственной близости от границы с Ираком.

О сроках отправки солдат и офицеров в район боевых действий не сообщается.

Начиная с апреля прошлого года депутаты фолькетинга (парламента) блокировали инициативу правительства по размещению военнослужащих в Сирии.

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В настоящее время в Арабской Республике действуют отряды спецназа США, которые оказывают помощь местным формированиям в борьбе с ИГ. Группы военнослужащих находятся на территории страны без согласия правительства Сирии и, по данным Пентагона, не вступают в боевые действия с террористами. Они ограничиваются разведкой и подготовкой местных формирований.

9 июня прошлого года сообщалось, что на севере Сирии были замечены военнослужащие сил специального назначения Франции. «Мы никогда не раскрываем подробностей миссии инструкторов и консультантов спецназа, чья деятельность является весьма специфической. Я не могу поделиться деталями их работы в целях обеспечения личной безопасности этих специалистов», — заявил в этой связи пресс-секретарь министерства обороны Франции полковник Жиль Жарон.