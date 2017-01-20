Порошенко спустя год прекратил бойкот российских журналистов в Давосе

Президент Украины Петр Порошенко дал комментарий РИА Новости в ходе Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе. Глава государства, как следует из текста заметки российского информагентства, ответил на вопрос корреспондента, касающийся слушаний в Высоком суде Лондона о долге Киева перед Москвой в три миллиарда долларов.

«Я думаю, это будет положительное решение. Мы доверяем британскому суду», — сказал президент.

На предыдущем Давосском форуме в январе 2016 года украинский лидер отказывался от общения с представителями российских СМИ. Так, Порошенко не стал говорить с корреспондентами агентства Sputnik и РИА Новости.

Журналисты, долго работающие на данном мероприятии, охарактеризовали такое поведение как редкий случай. Организаторы форума заявляли, что ВЭФ — это открытая площадка, где общение никак не ограничено.