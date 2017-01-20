В сети простились со ставшим мемом псом-певцом

На официальной странице в Facebook, посвященной ставшему музыкальным мемом белому шпицу Гейбу (Gabe The Dog), появилось сообщение о его кончине.

Один из владельцев собаки рассказал подписчикам, что Гейб умер во сне после продолжительной борьбы с сердечной болезнью.

«Когда-то мы сделали шутливое видео для друзей с его участием, а в итоге Гейб стал мировой сенсацией и даже появился на японском национальном телеканале», — говорится в прощальном сообщении хозяина пса.

В течение двух часов под постом появилось уже более 13 тысяч комментариев со словами поддержки в адрес владельцев питомца. Некоторые юзеры публикуют снимки свитеров, футболок и кружек, на которых изображен портрет пса-мема.

«Гейб помог мне побороть депрессию. Когда мне было грустно, я смотрела ролики с ним. Уверена, я не единственная», — рассказала одна из подписчиц страницы Джен Лорри (Jen Laurri).

Пес Гейб прославился в интернете своей любовью к лаю. Сразу несколько пользователей создали музыкальные видеоролики, смонтированные из звуков, которые в разных ситуациях издавал пес. Гейб «перепел» множество популярных песен и музыкальных тем к фильмам. Одним из последних вирусных роликов с участием собаки стал хит Don't stop me now группы Queen.