Американка переехала в машину ради путешествий

Американка по имени Александрия (Ahlexandria) переехала в машину ради путешествий. Как сообщает Daily Star, девушке надоела скучная жизнь и она решила сменить ее на путешествия по стране.

По словам Александрии, ей как любому обычному человеку хотелось покупать новую одежду, хорошие телефоны и другие вещи, однако она понимала, что вынуждена тратить большую часть заработанных денег на аренду квартиры и автомобиль. «Я подумала, что делают люди, когда получают стресс? Они берут отпуск», — рассказала девушка.

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После этого она уволилась с работы и переехала в свой автомобиль. Как уточняется на сайте девушки, это произошло в 2014 году. С тех пор Александрия практически все время проводит в путешествиях. Сначала она жила в Mitsubishi Lancer, затем в автомобиль марки Jeep, а недавно приобрела минивэн.

По словам Александрии, деньги она получает от сезонной работы, которую ищет в поездках, а также занимается фрилансом. Кроме того, за время путешествий популярность приобрел канал девушки в YouTube, на данный момент на него подписано более 55 тысяч человек, ее видео просмотрели порядка трех миллионов раз.

Отмечается, что за время поездок девушка успела объехать большую часть США.

