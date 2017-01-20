В США шоссе засыпало драже Skittles для скотины

В американском штате Висконсин одно из шоссе оказалось покрытым сотнями тысяч жевательных драже Skittles. Об этом сообщается на странице местного департамента полиции на Facebook.

По информации сотрудников офиса шерифа в округе Додж, конфеты выпали из одного из проезжающих пикапов с грузовой платформой. Драже находились в коробке и предназначались для корма крупного рогатого скота из-за брака, допущенного в упаковке. В результате полицейским пришлось самостоятельно убирать сладости с проезжей части.

Информация о произошедшем появилась в Facebook 18 января. Публикация собрала более тысячи лайков.

В августе 2016 года стало известно, что в социальных сетях поиронизировали над слухами о взрыве на заводе Coca-Cola в районе Ново-Переделкино на юго-западе Москвы. Самой популярной версией стало то, что в емкостях с газированным напитком оказалось драже Mentos: известно, что в результате взаимодействия конфет с диетической колой происходит «взрыв» струи из емкости с напитком.

