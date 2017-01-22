На северо-востоке Москвы возле МКАД приземлился вертолет

Вертолет Robinson совершил вынужденную посадку в районе МКАД на северо-востоке Москвы. Об этом в воскресенье, 22 января, телеканалу «360» сообщили в пресс-службе столичного МЧС.

Инцидент произошел между 97-м и 98-м километрами МКАД, с внешней стороны. «Вертолет признаков внешних повреждений не имеет, пилоты на месте», — отметили в ведомстве.

Как сообщает ТАСС, пилот приземлился, чтобы проверить нет ли обледенения на лопастях вертолета. После этого он продолжил полет в пункт назначения.

22 января ГУ МЧС по Москве предупредило об ухудшении погодных условий. В столичном регионе ожидаются снегопад, метели и усиление северо-западного ветра до 18 метро в секунду.