В презентации израильской системы ПВО показали российскую технику

В интернете появился видеоролик, на котором продемонстрированы возможности новейшей израильской противоракетной системы Arrow-3. Кадры публикует издание Defence.ru.

При этом на записи виден радар, похожий на командный пункт 5Н63С с радиолокатором подсвета и наведения 30Н6 из состава российского комплекса ПВО С-300. Кроме того, рядом располагается идентичный КамАЗу грузовик, схожий с пунктом боевого управления 55К6Е комплекса С-400 «Триумф» или со специальной машиной из комплекса радиоэлектронной борьбы российского происхождения.