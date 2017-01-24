Врачи Нового Уренгоя смогут быстрее диагностировать заболевания

В клинико-диагностической лаборатории Новоуренгойской ЦГБ появился новый экспресс-анализатор критических состояний. Об этом сообщает «Комсомольская правда на Ямале» со ссылкой на заведующую лабораторией Екатерину Зубову. Компактный аппарат помогает оперативно диагностировать заболевания, когда состояние пациента не позволяет провести стандартное обследование.

«Он очень облегчает работу, позволяет быстро определить инфаркт миокарда, тромбозы, легочную эмболию, сепсис, беременность в критических состояниях, воспалительный процесс и другие опасные состояния. Опираясь на полученные данные, врач выбирает тактику лечения, прогнозирует течение заболевания», — рассказывает Зубова.

Сотрудники клинико-диагностической лаборатории отмечают простоту обслуживания нового оборудования. Система автоматически распознает вид теста, выполнит измерения и выдаст результат. К неоспоримым преимуществам нового прибора медико относят то, что ему не требуются дополнительные реагенты, растворы и дозаторы для образцов. К тому же анализатор может работать в круглосуточном режиме.